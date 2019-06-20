Путин заявил о расширении поддержки семей с детьми с 2020 года

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские семьи с доходом порядка 45 тысяч рублей с 1 января 2020 года будут получать выплаты на ребенка в среднем 10-11 тысяч рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии.

"С 1 января 2020 года распространим эту меру поддержки (выплаты на ребенка – ред.) не только на семьи, где полтора прожиточных минимума на человека, а на те семьи, где два прожиточных минимума на человека", - сказал Путин.

По его словам, два прожиточных минимума - это около 45 тысяч рублей на семью. "Тогда (такая семья) получит право на выплату в объеме на один прожиточный минимум на ребенка в регионе. Это тоже в среднем 10-11 тысяч. На мой взгляд, это тоже неплохая поддержка", - отметил он.