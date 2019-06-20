Путин прокомментировал выплаты семьям на детей до трех лет

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что выплаты на детей от полутора до трех лет должны распространятся на семьи с доходом в два прожиточных минимума.

"Я считаю, для себя я давно это решение ( выплаты на детей до трех лет для семей) принял, мы должны будем распространить это решение на все семьи, где доход два прожиточных минимума", - сказал Путин на прямой линии.

По его словам, фактически решение по выплатам семьям на детей до трех лет уже состоялось. "Мы будем выплачивать деньги семьям, тоже по нуждаемости, в зависимости от дохода, которые имеют детей от полутора до трех лет, тоже в размере прожиточного минимума ребенка. Не решен только один вопрос, а именно: каким семьям, с каким доходом: либо с доходом в полтора прожиточного минимума на человека, либо два", - отметил он.