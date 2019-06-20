Правительство намерено запретить вылов косаток, кроме научного

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Правительство РФ планирует запретить вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях, оставив возможность вылова только в научных целях, а также для народов Крайнего Севера, сообщил вице-премьер РФ Алексей Гордеев в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.