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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Правительство намерено запретить вылов косаток, кроме научного

Вчера, 13:55
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев перед совещанием председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами РФ
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев перед совещанием председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Правительство РФ планирует запретить вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях, оставив возможность вылова только в научных целях, а также для народов Крайнего Севера, сообщил вице-премьер РФ Алексей Гордеев в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
"Чтобы подобного рода не повторялись события и млекопитающих в таком количестве не вылавливали, правительством принято решение изменить нормативно-правовую базу, запретить вылов в так называемых культурно-просветительских целях, оставив только вылов для научных целей и для народов Крайнего Севера - то, что является традиционным, в небольших количествах", - сказал Гордеев.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымПравительство РФАлексей ГордеевВладимир ПутинРоссияОбщество
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