Патрушев: Россия предлагает создать сеть центров кризисного реагирования

УФА, 20 июн - РИА Новости. Россия предлагает объединить в глобальную сеть кризисные центры, участвующие в международных гуманитарных операциях, заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам прошедшей в Уфе международной встречи по безопасности.

"Для принятия оперативных мер по оказанию помощи другим странам российская делегация предложила объединить в единую глобальную сеть национальные и региональные кризисные центры, участвующие в международных гуманитарных операциях", - сказал Патрушев.

Он отметил, что при рассмотрении тематики международного сотрудничества в области чрезвычайного гуманитарного реагирования делегации были солидарны в том, что ключевое значение взаимодействия государств в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций возможно только при возрастании центральной роли ООН и неукоснительного соблюдения принципов уважения суверенитета и согласия государств, принимающих помощь.