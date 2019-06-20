Путин рассказал, каким может стать экспорт сельхозпродукции к 2024 году

"Мы стремимся к тому, чтобы к 2024 году сельхозэкспорт у нас составил уже 45 миллиардов долларов, и я думаю, что это достижимая цифра. Добьемся мы или нет - это лишь вопрос, но к этому надо стремиться, это реалистичный план. Так что по многим направлениям это нас мобилизовало", - прокомментировал Путин влияние санкций в отношении РФ на развитие сельскохозяйственной отрасли.