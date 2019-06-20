Путин рассказал, каким может стать экспорт сельхозпродукции к 2024 году

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает выполнимой задачей довести экспорт сельхозпродукции до 45 миллиардов долларов к 2024 году.
"Мы стремимся к тому, чтобы к 2024 году сельхозэкспорт у нас составил уже 45 миллиардов долларов, и я думаю, что это достижимая цифра. Добьемся мы или нет - это лишь вопрос, но к этому надо стремиться, это реалистичный план. Так что по многим направлениям это нас мобилизовало", - прокомментировал Путин влияние санкций в отношении РФ на развитие сельскохозяйственной отрасли.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз подчеркивала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.
Вчера, 12:00"Прямая линия с Владимиром Путиным"