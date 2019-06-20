Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T13:39Z
https://ria.ru/20190620/1555739187.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ДНР за сутки из-за обстрелов погиб один человек

Вчера, 13:39
160
ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Один человек погиб и двое ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, выпустив по территории республики около 220 мин и снарядов.
"В результате обстрела со стороны ВС Украины один наш защитник погиб и двое получили ранения", - сказал Безсонов.
Металлург в цехе Енакиевского металлургического завода в Донецкой области
19 июня, 23:00
В ЛНР и ДНР ответили на условие Киева по снятию экономической блокады
000151
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин назвал "чушью" обвинения в оккупации Донбасса Россией
РИА
Новости
Компании Бойко-Великого работают в обычном режиме
Константин Затулин
К провокациям в Грузии причастны и украинские парламентарии, заявил Затулин
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
В ДНР состоялось первое заседание общественной палаты
Лента
новостей
Военный парад вооруженных сил Ирана в Тегеране
Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
Мужчина смотрит трансляцию прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
Путин рассказал о цели атаки США на Huawei
Работа Ассамблеи православия в Тбилиси возобновится в ближайшие два часа
Стенд национального института развития ВЭБ.РФ
ВЭБ подал в Стокгольмский арбитраж иск к Украине
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
По каждому направлению нацпроектов есть реперные точки, заявил Путин
Виктор Медведчук
Медведчук назвал долги Украины "подарком" Гройсмана новому правительству
Руки пожилой женщины
Искусственная жидкость для суставов поможет вылечить артрит и подагру
Скульптор рассказал о памятнике погибшим журналистам
Президент Украины Владимир Зеленский
В СФ оценили заявление о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
Разрушенные здания в Дейр-эз-Зоре
В Сирии от взрыва мины погибли четыре человека
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:11В Приамурье проверят, как депутат заксобрания за год заработал три копейки
12:10Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем
12:04Белорусский участок "Дружбы" планируют очистить от к середине августа
11:58На петербургском пляже произошла массовая драка
11:58"Партия мира" в Грузии сдает позиции под натиском радикалов, заявил Косачев
11:56Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Семья Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
Лента новостейМолния