В ДНР за сутки из-за обстрелов погиб один человек

ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Один человек погиб и двое ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, выпустив по территории республики около 220 мин и снарядов.