"Премию посла КНР" получил 31 белорусский студент и школьник

МОСКВА, 20 июн - Проект "Россия-Китай: главное". В Минске состоялась церемония вручения "Премии посла КНР" 31 белорусскому студенту и школьнику, изучающему китайский язык.
Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин отметил, что в последние годы обе страны непрерывно углубляют взаимодействие, в частности в гуманитарно-образовательной области. Все больше белорусских учащихся проникается интересом к китайскому языку и культуре.
Цуй Цимин пояснил - целью учреждения "Премии посла КНР" является стимулирование и поощрение активности и инициативности изучающих китайский язык, укрепление социальной основы для развития дружественных отношений между Китаем и Беларусью.
Впервые "Премия посла КНР" была вручена в 2016 году. Она позволяет предоставить самым успешным студентам, ученикам средних и младших школ Беларуси лучшие и более обширные условия и ресурсы. За прошедшие годы ее получили 106 студентов и школьников.