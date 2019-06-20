"Премию посла КНР" получил 31 белорусский студент и школьник

МОСКВА, 20 июн - " Проект "Россия-Китай: главное . В Минске состоялась церемония вручения "Премии посла КНР" 31 белорусскому студенту и школьнику, изучающему китайский язык.

Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин отметил, что в последние годы обе страны непрерывно углубляют взаимодействие, в частности в гуманитарно-образовательной области. Все больше белорусских учащихся проникается интересом к китайскому языку и культуре.

Цуй Цимин пояснил - целью учреждения "Премии посла КНР" является стимулирование и поощрение активности и инициативности изучающих китайский язык, укрепление социальной основы для развития дружественных отношений между Китаем и Беларусью.