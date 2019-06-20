Путин: отношение Запада к России вряд ли кардинально изменится в будущем

"Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения? Может быть, какие-то внешние сигналы будут, но кардинально ничего не изменится", - сказал Путин.

Президент привел в пример противодействие со стороны США Китаю, который "не имеет отношения к Крыму и Донбассу". "Это те же санкции", - отметил он относительно тарифной политики США в отношении Китая.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.