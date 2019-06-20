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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин: отношение Запада к России вряд ли кардинально изменится в будущем

Вчера, 13:28
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Отношение запада к России вряд ли кардинально изменится в будущем, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения? Может быть, какие-то внешние сигналы будут, но кардинально ничего не изменится", - сказал Путин.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
Вчера, 13:25
Путин сравнил потери России и ЕС от санкций
Президент привел в пример противодействие со стороны США Китаю, который "не имеет отношения к Крыму и Донбассу". "Это те же санкции", - отметил он относительно тарифной политики США в отношении Китая.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымЕвросоюзВладимир ПутинРоссияПолитика
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