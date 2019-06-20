Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T13:26Z
https://ria.ru/20190620/1555738412.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155573/71/1555737121_0:0:2857:1608_1036x0_80_0_0_bbf5aac3dff2975e7392b3d1bec48997.jpg
РИА Новости

Путин рассказал об объеме экспорта сельхозпродукции

Вчера, 13:26
229
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Если бы 10 лет назад сказали, что РФ будет экспортировать сельхозпродукции на 25,7 миллиардов долларов в год, мы бы рассмеялись в лицо, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я уж не говорю про сельское хозяйство. Если бы мне, да и каждому из здесь сидящих в зале, 10 лет назад сказали, что мы будем экспортировать, как вот в прошлом году, сельхозпродукции на 25,7 миллиардов долларов, мы бы рассмеялись в лицо тому, кто это сказал, пожали бы руку и сказали: спасибо вам за добрые, но неисполнимые намерения. Сегодня это факт", - заявил Путин в ходе прямой линии.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
500013
Обсудить 0
Владимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин рассказал, каким может стать экспорт сельхозпродукции к 2024 году
РИА
Новости
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин: отношение Запада к России вряд ли кардинально изменится в будущем
Путин рассказал, как России занять достойное место под солнцем
США и дальше будут сдерживать Россию как конкурента, считает Путин
Мужчина смотрит трансляцию прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
Путин рассказал о цели атаки США на Huawei
Лента
новостей
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Россия должна стать сильнее в экономике, заявил Путин
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
Путин сравнил потери России и ЕС от санкций
Сотрудники колл-центра во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин призвал государство "подставить плечо" фермерам
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин назвал "чушью" обвинения в оккупации Донбасса Россией
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин прокомментировал призывы "помириться" с Западом ради снятия санкций
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин: результаты реализации нацпроектов должны чувствоваться уже сейчас
Путин ответил на вопрос про банду патриотов
Путин ответил на критику "Единой России"
Студия в Гостином дворе перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин назвал главную цель нацпроектов
. Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в рамках подготовки ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 19 июня 2019
Путин отметил снижение годовой инфляции до уровня менее 5%
Программирование
В Сбербанке рассказали, какие цели могут выбрать хакеры в ближайшем будущем
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34В ходе акций протеста пострадали 240 человек, заявили в Минздраве Грузии
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
11:03Джабаров: Грузия должна извиниться за провокацию в адрес депутатов из РФ
Лента новостейМолния