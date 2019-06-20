Путин рассказал об объеме экспорта сельхозпродукции

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Если бы 10 лет назад сказали, что РФ будет экспортировать сельхозпродукции на 25,7 миллиардов долларов в год, мы бы рассмеялись в лицо, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я уж не говорю про сельское хозяйство. Если бы мне, да и каждому из здесь сидящих в зале, 10 лет назад сказали, что мы будем экспортировать, как вот в прошлом году, сельхозпродукции на 25,7 миллиардов долларов, мы бы рассмеялись в лицо тому, кто это сказал, пожали бы руку и сказали: спасибо вам за добрые, но неисполнимые намерения. Сегодня это факт", - заявил Путин в ходе прямой линии.