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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин: вопрос об уровне тарифов на вывоз мусора требует проверки

Вчера, 13:09
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что вопрос об уровне тарифов на вывоз мусора требует отдельной проверки и внимательного рассмотрения.
Как подчеркнул Путин, сегодня никто не хочет, чтобы рядом с домом были свалки и полигоны, а значит мусор приходится везти подальше, что требует дополнительных расходов.
"Надо же транспорт использовать, "горючку" тратить на это, водителю платить. В принципе, это действительно может быть дороже, но вот то, что Роман сказал, конечно, требует дополнительной проверки и внимательного рассмотрения. Повторю еще раз: самое-самое важное - чтобы нашелся, в конце концов, хозяин полигона. Любо это управляющая компания, либо региональный оператор. Это, безусловно, нужно сделать", - сказал Путин.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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