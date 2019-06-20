Путин: вопрос об уровне тарифов на вывоз мусора требует проверки

Как подчеркнул Путин, сегодня никто не хочет, чтобы рядом с домом были свалки и полигоны, а значит мусор приходится везти подальше, что требует дополнительных расходов.

"Надо же транспорт использовать, "горючку" тратить на это, водителю платить. В принципе, это действительно может быть дороже, но вот то, что Роман сказал, конечно, требует дополнительной проверки и внимательного рассмотрения. Повторю еще раз: самое-самое важное - чтобы нашелся, в конце концов, хозяин полигона. Любо это управляющая компания, либо региональный оператор. Это, безусловно, нужно сделать", - сказал Путин.