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РИА Новости

В Иране заявили о сбитом американском беспилотнике

Вчера, 13:05
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© AFP 2019 / Atta KenareМузей "Исламской революции и Священной обороны" в Тегеране
Музей Исламской революции и Священной обороны в Тегеране
© AFP 2019 / Atta Kenare
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) рассказал подробности инцидента со сбитым американским беспилотником в южной части Ирана, отметив, что он летел с выключенным опознавательным оборудованием.
В заявлении КСИР, опубликованном в четверг утром, сообщается, что американский беспилотник Global Hawk был сбит военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.
Корпус стражей исламской революции на параде во время Недели Священной Обороны
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Командующий КСИР Ирана прокомментировал ситуацию с американским БПЛА
КСИР после этого опубликовал подробности инцидента, в которых говорится, что, беспилотник вылетел с одной из американских баз в южной части Персидского залива с выключенным оборудованием для опознавания, чтобы скрытно направиться в сторону иранского порта Чабахар (юго-восток Ирана), после чего начал движение в западном направлении, сообщает агентство Tasnim.
Отмечается, что беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана в районе Ормузского пролива, где занимался сбором информации и слежкой, после чего был сбит силами противовоздушной обороны.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством - спонсором терроризма".
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
Вчера, 09:56
"Ситуация накаляется". Политолог о сбитом в Иране беспилотнике СШАВ Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США. К каким последствиям это может привести, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров.
17141304
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ИранВ мире
Популярные комментарии
Браво Ирану!)),, хоть один нашёлся кто не заглядывает в рот этим "великим смотрящим самозванцам"!)).. Это им сигнал и тема к размышлению, что может быть и по другому а не как они хотят!)),,
20 июня, 17:23
Александр Гриненко
37000270
Американцы подбирали следующий танкер для торпедирования, а Иран помешал. Ждем усиления санкций.
20 июня, 16:19
ssergey-78
2300015
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