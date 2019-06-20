В Иране заявили о сбитом американском беспилотнике

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) рассказал подробности инцидента со сбитым американским беспилотником в южной части Ирана, отметив, что он летел с выключенным опознавательным оборудованием.

В заявлении КСИР, опубликованном в четверг утром, сообщается, что американский беспилотник Global Hawk был сбит военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.

КСИР после этого опубликовал подробности инцидента, в которых говорится, что, беспилотник вылетел с одной из американских баз в южной части Персидского залива с выключенным оборудованием для опознавания, чтобы скрытно направиться в сторону иранского порта Чабахар (юго-восток Ирана), после чего начал движение в западном направлении, сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана в районе Ормузского пролива, где занимался сбором информации и слежкой, после чего был сбит силами противовоздушной обороны.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством - спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".