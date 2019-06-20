Путин: результаты реализации нацпроектов должны чувствоваться уже сейчас

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Результаты от реализации нацпроектов россияне должны почувствовать уже в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Это не тот случай, когда говорили в советское время, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, а что такое нынешнее поколение советских людей никому не было понятно, а потом объявили, что вместо коммунизма в Москве провели Олимпийские игры в 1980-м году. Результаты должны чувствоваться уже сейчас: в этом году, в следующем и так далее. Это должно отражаться и на уровне доходов, заработных платах", - сказал Путин.
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