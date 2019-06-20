Путин: только в семи регионах закупаются все виды жизненно важных лекарств

Президент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник (слева направо) во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Жизненно важные препараты закупаются только в семи регионах Российской Федерации, во всех остальных либо их сокращают, либо не закупают, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Что касается регионального звена. Часть жизненно важных препаратов закупается в регионы. Но, к сожалению, только в семи из них по полному списку. Во всех остальных список этих жизненно важных необходимых людям лекарств сокращается. Просто не закупается", - сказал Путин.

Президент обратил внимание руководителей регионов на расстановку приоритетов в работе.

"Одно дело - строить что-то, может быть, и важные вещи строить. И дать строителям на этом заработать и рабочие места создать, но совершенно другое дело, когда речь идет о здоровье и жизни людей", - добавил президент.

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