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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин: только в семи регионах закупаются все виды жизненно важных лекарств

Вчера, 12:50
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник (слева направо) во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник (слева направо) во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Жизненно важные препараты закупаются только в семи регионах Российской Федерации, во всех остальных либо их сокращают, либо не закупают, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Что касается регионального звена. Часть жизненно важных препаратов закупается в регионы. Но, к сожалению, только в семи из них по полному списку. Во всех остальных список этих жизненно важных необходимых людям лекарств сокращается. Просто не закупается", - сказал Путин.
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Президент обратил внимание руководителей регионов на расстановку приоритетов в работе.
"Одно дело - строить что-то, может быть, и важные вещи строить. И дать строителям на этом заработать и рабочие места создать, но совершенно другое дело, когда речь идет о здоровье и жизни людей", - добавил президент.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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