Путин: регионам перечислили средства на лекарственное обеспечение

"Лекарственное обеспечение – это, конечно, чрезвычайно важная вещь, особенно по жизненно важным лекарствам... Из двух источников мы обеспечиваем лекарствами граждан страны – это федеральный источник и региональный. Федеральные деньги в этом году в феврале полностью перечислены в регионы Российской Федерации. Тем не менее мы наблюдаем сбои по некоторым лекарствам. По разным лекарствам – разные ситуации. По онкологии – одно, по диабету – другое, по гипертонии – третье", - сказал Путин.