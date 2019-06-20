Путин: регионам перечислили средства на лекарственное обеспечение

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Все средства на лекарственное обеспечение перечислены в регионы, однако по нескольким видам лекарств по-прежнему наблюдаются сбои, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Лекарственное обеспечение – это, конечно, чрезвычайно важная вещь, особенно по жизненно важным лекарствам... Из двух источников мы обеспечиваем лекарствами граждан страны – это федеральный источник и региональный. Федеральные деньги в этом году в феврале полностью перечислены в регионы Российской Федерации. Тем не менее мы наблюдаем сбои по некоторым лекарствам. По разным лекарствам – разные ситуации. По онкологии – одно, по диабету – другое, по гипертонии – третье", - сказал Путин.
Президент добавил, что во многих субъектах РФ отсутствует налаженная система по информированию о процедурах закупки лекарств.
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