Пущенные из Йемена снаряды упали возле электростанции в Саудовской Аравии

ДОХА, 20 июн - РИА Новости. Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией подтвердила пуск мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) снарядов из Йемена по опреснительной и электростанции в населенном пункте Аш-Шакик в провинции Джизан на юго-западе королевства, отметив, что обошлось без причинения ущерба и жертв.

В ночь на четверг хуситы сообщили, что нанесли ракетный удар по крупнейшей в королевстве электростанции, расположенной на морском побережье в 140 километрах от границы с Йеменом и в 150 километрах от города Джизан.

"Снаряды, запущенные террористической группировкой хуситов при поддержке Ирана, упали вблизи опреснительной станции в Аш-Шакике, не приведя к человеческим жертвам и ущербу", - заявил представитель коалиции Турки аль-Малики, чье выступление транслировал телеканал "Аль-Арабия".

В этом месяце хуситы активизировали удары по саудовским объектам, в частности, они несколько раз обстреляли аэропорты в городах Абха и Джизан на юго-западе королевства, а также вывели из строя на некоторое время насосные станции на центральном саудовском нефтепроводе.