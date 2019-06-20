Пущенные из Йемена снаряды упали возле электростанции в Саудовской Аравии

ДОХА, 20 июн - РИА Новости. Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией подтвердила пуск мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) снарядов из Йемена по опреснительной и электростанции в населенном пункте Аш-Шакик в провинции Джизан на юго-западе королевства, отметив, что обошлось без причинения ущерба и жертв.
В ночь на четверг хуситы сообщили, что нанесли ракетный удар по крупнейшей в королевстве электростанции, расположенной на морском побережье в 140 километрах от границы с Йеменом и в 150 километрах от города Джизан.
"Снаряды, запущенные террористической группировкой хуситов при поддержке Ирана, упали вблизи опреснительной станции в Аш-Шакике, не приведя к человеческим жертвам и ущербу", - заявил представитель коалиции Турки аль-Малики, чье выступление транслировал телеканал "Аль-Арабия".
В этом месяце хуситы активизировали удары по саудовским объектам, в частности, они несколько раз обстреляли аэропорты в городах Абха и Джизан на юго-западе королевства, а также вывели из строя на некоторое время насосные станции на центральном саудовском нефтепроводе.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.