ОБСЕ поставит перед Киевом вопрос о деле Вышинского, заявил Пушков

ПЕРМЬ, 20 июн — РИА Новости. Представители ОБСЕ заверили, что поставят вопрос о деле руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перед новыми киевскими властями, заявил сенатор Алексей Пушков, выступая перед депутатами Законодательного собрания Пермского края.
Пушков в понедельник провел встречу с генсеком Томасом Гремингером и представителем организации по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром.
По его словам, Дезир подтвердил, что журналист должен быть отпущен из-под стражи.
В свою очередь, Гремингер назвал возможное освобождение Вышинского способом улучшить российско-украинские отношения.
Дело Кирилла Вышинского
Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.
19 июня, 00:41Вышинский заявил, что его дело позорит Украину