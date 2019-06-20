ОБСЕ поставит перед Киевом вопрос о деле Вышинского, заявил Пушков

ПЕРМЬ, 20 июн — РИА Новости. Представители ОБСЕ заверили, что поставят вопрос о деле руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перед новыми киевскими властями, заявил сенатор Алексей Пушков, выступая перед депутатами Законодательного собрания Пермского края.

Пушков в понедельник провел встречу с генсеком Томасом Гремингером и представителем организации по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром.

По его словам, Дезир подтвердил, что журналист должен быть отпущен из-под стражи.

В свою очередь, Гремингер назвал возможное освобождение Вышинского способом улучшить российско-украинские отношения.

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.