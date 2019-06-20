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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

ОБСЕ поставит перед Киевом вопрос о деле Вышинского, заявил Пушков

Вчера, 12:41
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
ПЕРМЬ, 20 июн — РИА Новости. Представители ОБСЕ заверили, что поставят вопрос о деле руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перед новыми киевскими властями, заявил сенатор Алексей Пушков, выступая перед депутатами Законодательного собрания Пермского края.
Пушков в понедельник провел встречу с генсеком Томасом Гремингером и представителем организации по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром.
По его словам, Дезир подтвердил, что журналист должен быть отпущен из-под стражи.
В свою очередь, Гремингер назвал возможное освобождение Вышинского способом улучшить российско-украинские отношения.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
19 июня, 09:45
Политолог предположил, что будет с делом Вышинского при Зеленском Суд не смог объяснить Кириллу Вышинскому часть обвинительного акта. Как это характеризует украинское правосудие, в эфире радио Sputnik объяснил политолог Юрий Светов.

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
19 июня, 00:41
Вышинский заявил, что его дело позорит Украину
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийДонбассАлексей ПушковРоссияУкраина
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