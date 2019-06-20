Во Фрязино подросток ранил полицейского

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Подросток нанес ножевое ранение сотруднику уголовного розыска, пытавшемуся проверить у него документы в подмосковном Фрязино, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Возбуждено дело в отношении 17-летнего подростка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК России "Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья".

По версии следствия, 19 июня во дворе жилого дома Фрязино сотрудники отдела уголовного розыска остановили двух подростков, один из которых был схож с лицом, возможно причастным к преступлению.

"При проверке документов подростки стали оказывать активное сопротивление сотрудникам полиции, в ходе которого один из несовершеннолетних нанес оперуполномоченному удар ножом в область брюшной полости. Сотрудник полиции незамедлительно был госпитализирован, где ему оказывается вся необходимая помощь", — говорится в сообщении.