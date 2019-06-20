Волонтеры создадут интерактивную карту острова Гогланд

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Одно из направлений работы добровольческого эколого-просветительского лагеря РГО на Гогланде – создание интерактивной карты острова. О том, как создаётся карта, рассказала волонтёр Ангелина Гнеденко, непосредственно занимающаяся проектом, сообщает пресс-служба РГО.

По словам девушки, в экспедиционных условиях подобный проект осуществляется впервые: "Когда я узнала о том, что могу поехать на Гогланд, появилась мысль сделать карту острова для туристов. Конечно, можно сделать и бумажный вариант, но это в современных реалиях не слишком актуально. Сейчас люди хотят сразу увидеть фотографии объекта, узнать о нем краткую информацию".

© Ирина Константинова Работа волонтеров по созданию интерактивной карты острова © Ирина Константинова Работа волонтеров по созданию интерактивной карты острова

Поэтому современную интерактивную карту Ангелина делает в электронном варианте, в специальной программе, а после выложит на геопортал Русского географического общества.

"Для начала нужно определить объекты, которые хочется нанести на карту. Некоторые из них очевидны, например точки дуги Струве, маяки, заброшенный корабль "Леонид Демин". Но также для туристов важны, например, точки, с которых открывается хороший вид на остров и море – все же любят делать селфи. Особенно важно это в наше время, когда в "Инстаграм" выйти можно даже с Гогланда", – делится она нюансами создания карты.

Самое важное – собрать всю информацию, а после можно приступать непосредственно к созданию карты. Как замечает Ангелина, "избыток информации всегда лучше, чем ее недостаток", поэтому зачастую работа картографа состоит еще и в том, чтобы выбрать из собранных данных самое интересное.

К каждой точке на карте прикрепляется фото и описание объекта, а также придумывается специальный обозначающий значок. "Для каких-то уникальных достопримечательностей значки тоже нужны уникальные, и часто я рисую их сама", – подчеркивает девушка.

Карта Гогланда станет первой картой, составленной добровольцами в условиях экспедиции. Однако геопортал Русского географического общества уже имеет более 60 коллекций карт разных веков.

Кроме создания карты волонтеры занимаются облагораживанием точек дуги Струве, включенных в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, расчисткой территории острова и созданием базовой навигации. Уже благоустроены тропы к обеим точкам и появилась часть указателей, надписи на которых собственноручно выжгли участники проекта.