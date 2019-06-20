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РИА Новости

Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании населения

Вчера, 12:23
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСотрудники колл-центра в Гостином дворе принимают вопросы перед началом ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Сотрудники колл-центра в Гостином дворе принимают вопросы перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Банк России должен обратить внимание на риски при кредитовании населения, не надо раздувать "пузыри", заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Банки предоставляют сейчас кредиты для граждан, условно говоря, под залог 40% заработной платы, что, конечно, рискованно, на мой взгляд. ЦБ должен обратить на это внимание, потому что не нужно доводить до "пузырей ", - сказал Путин.
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Министр экономического развития Максим Орешкин в начале июня заявил, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что "пузыря" на рынке потребкредитования нет, соответственно нет и рисков финансовой стабильности в РФ, однако регулятор принимает превентивные меры для охлаждения этого рынка.
В интервью РИА Новости Орешкин пояснил свою позицию, указав, что не видит эффекта от мер ЦБ по сдерживанию потребкредитования - его рост в апреле был рекордным. Что же касается низкой просрочки, то она объясняется тем, что люди перекредитовывают свои долги из одного банка в другой, отметил министр. Он предупредил, что как только эта схема начнет сворачиваться, запустится "негативная спираль", и во избежание дефляционно-рецессионного сценария от ЦБ потребуется экстраординарное стимулирование спроса денежно-кредитной политикой.
На прошлой неделе, 11 июня, Банк России со ссылкой на данные опроса банков признал, что расширение потребительского кредитования происходит за счет уже закредитованных групп населения, и объявил о введении с 1 октября дополнительных мер по ограничению долговой нагрузки.
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