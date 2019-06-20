Часть семей цыган вернулась в Чемодановку

ВОЛГОГРАД, 20 июн – РИА Новости. Несколько цыганских семей, которые выехали из пензенского села Чемодановка в Волгоградскую область к родственникам, вернулись обратно, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов.

Массовая драка между цыганским и нецыганским населением Чемодановки, по данным полиции, произошла 13 июня на бытовой почве. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в тяжелом состоянии. В понедельник региональные власти сообщили, что все цыгане добровольно покинули Чемодановку и соседнее село. Как сообщал Горбатов, четыре-пять семей приехали к родным в Волгоградскую область, чтобы переждать конфликт, еще более 40 человек отправились в Астраханскую область.

"Семьи побыли здесь (в Волгоградской области – ред.) несколько дней и некоторые поехали дальше к родственникам, а кто-то вернулся обратно. Часть семей вернулась в Чемодановку, сколько именно человек, не могу сказать", - отметил Горбатов.

Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.