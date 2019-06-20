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РИА Новости

Часть семей цыган вернулась в Чемодановку

Вчера, 12:12
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкВъезд в Чемодановку
Въезд в Чемодановку
© РИА Новости / Артём Коренюк
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Въезд в Чемодановку. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 20 июн – РИА Новости. Несколько цыганских семей, которые выехали из пензенского села Чемодановка в Волгоградскую область к родственникам, вернулись обратно, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов.
Массовая драка между цыганским и нецыганским населением Чемодановки, по данным полиции, произошла 13 июня на бытовой почве. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в тяжелом состоянии. В понедельник региональные власти сообщили, что все цыгане добровольно покинули Чемодановку и соседнее село. Как сообщал Горбатов, четыре-пять семей приехали к родным в Волгоградскую область, чтобы переждать конфликт, еще более 40 человек отправились в Астраханскую область.
Село Чемодановка
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"Семьи побыли здесь (в Волгоградской области – ред.) несколько дней и некоторые поехали дальше к родственникам, а кто-то вернулся обратно. Часть семей вернулась в Чемодановку, сколько именно человек, не могу сказать", - отметил Горбатов.
Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.
Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
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Массовая драка в Пензенской областиПензенская областьОбщество
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