Минобороны Литвы опровергло информацию о радиоактивном заражении реки

Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве. Архивное фото

Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве

ВИЛЬНЮС, 20 июн - РИА Новости. Заместитель министра обороны Литвы Эдвинас Керза опроверг информацию о радиоактивном заражении реки Нерис во время военных учений "Железный волк-2019", передает агентство Заместитель министра обороны Литвы Эдвинас Керза опроверг информацию о радиоактивном заражении реки Нерис во время военных учений "Железный волк-2019", передает агентство Sputnik Литва со ссылкой на СМИ.

Как пишет Sputnik, ранее на литовской и англоязычной версии порталов Valstietis.lt и Baltictimes.com появилась информация о том, что военные якобы заразили Нерис с помощью оружия массового поражения во время учений "Железный волк-2019". В сообщениях порталов утверждалось, что в реку попал обедненный уран, а вода с радиоактивными изотопами попала в дома жителей Каунаса.

"Двумя интернет-порталами была размещена ложная информация об инциденте на учениях", - приводит Sputnik слова замминистра.

Официальные лица Литвы назвали это сознательной провокацией, направленной против литовской армии, добавляет агентство.

Военные учения "Железный волк-2019" (Geležinis vilkas) начались 8 июня и продлятся в течение двух недель. В них участвуют около четырех тысяч военнослужащих из десяти стран НАТО. Маневры проходят не только на специальных полигонах, но и за их пределами, где находится гражданское население. Участники учений отрабатывают наступательные и оборонительные действия.