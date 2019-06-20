Повороты страсти: фестиваль танго в Колумбии

Аргентинское танго завоевало весь мир.
Его танцуют на всех континентах, но проникнуться этой культурой можно только в Латинской Америке.
Его танцуют на всех континентах, но проникнуться этой культурой можно только в Латинской Америке.
Одно из мест, где танго имеет особое значение, – Медельин, второй по величине город Колумбии.
Одно из мест, где танго имеет особое значение, – Медельин, второй по величине город Колумбии.
Каждое лето здесь проводят Международный фестиваль танго.
В фестивале принимают участие танцоры из разных частей света.
Участников объединяет беззаветная любовь к танго.
В дни фестиваля можно не только увидеть красочные выступления, но и узнать больше об истории танго.
В дни фестиваля можно не только увидеть красочные выступления, но и узнать больше об истории танго.
Международный фестиваль танго в Колумбии.
А можно слушать музыку и танцевать прямо на улице.
Нынешний фестиваль стал уже тринадцатым по счету.
В этом году он проходит с 16 по 24 июня.
Участница фестиваля танго в Медельине.