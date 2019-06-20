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РИА Новости

Повороты страсти: фестиваль танго в Колумбии

Вчера, 17:55
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Колумбийский город Медельин в июне на несколько дней превращается в огромный танцпол. Здесь проходит Международный фестиваль танго. Исполнители самого чувственного из танцев — в подборке Ria.ru.
© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento

Аргентинское танго завоевало весь мир.

Международный фестиваль танго в Колумбии
1 из 12

Аргентинское танго завоевало весь мир.

© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento
© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento

Его танцуют на всех континентах, но проникнуться этой культурой можно только в Латинской Америке.

Международный фестиваль танго в Колумбии
2 из 12

Его танцуют на всех континентах, но проникнуться этой культурой можно только в Латинской Америке.

© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento
© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento

Одно из мест, где танго имеет особое значение, – Медельин, второй по величине город Колумбии.

Международный фестиваль танго в Колумбии
3 из 12

Одно из мест, где танго имеет особое значение, – Медельин, второй по величине город Колумбии.

© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento
© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento

Каждое лето здесь проводят Международный фестиваль танго.

Международный фестиваль танго в Колумбии
4 из 12

Каждое лето здесь проводят Международный фестиваль танго.

© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento
© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento

В фестивале принимают участие танцоры из разных частей света.

Участники международного фестиваля танго в Колумбии
5 из 12

В фестивале принимают участие танцоры из разных частей света.

© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento
© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento

Участников объединяет беззаветная любовь к танго.

Международный фестиваль танго в Колумбии
6 из 12

Участников объединяет беззаветная любовь к танго.

© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento
© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento

В дни фестиваля можно не только увидеть красочные выступления, но и узнать больше об истории танго.

Участники международного фестиваля танго в Колумбии
7 из 12

В дни фестиваля можно не только увидеть красочные выступления, но и узнать больше об истории танго.

© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento
© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento

Международный фестиваль танго в Колумбии.

Международный фестиваль танго в Колумбии
8 из 12

Международный фестиваль танго в Колумбии.

© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento
© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento

А можно слушать музыку и танцевать прямо на улице.

Международный фестиваль танго в Колумбии
9 из 12

А можно слушать музыку и танцевать прямо на улице.

© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento
© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento

Нынешний фестиваль стал уже тринадцатым по счету.

Международный фестиваль танго в Колумбии
10 из 12

Нынешний фестиваль стал уже тринадцатым по счету.

© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento
© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento

В этом году он проходит с 16 по 24 июня.

Участники международного фестиваля танго в Колумбии
11 из 12

В этом году он проходит с 16 по 24 июня.

© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento
© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento

Участница фестиваля танго в Медельине.

Участница международного фестиваля танго в Колумбии
12 из 12

Участница фестиваля танго в Медельине.

© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento
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