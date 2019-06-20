На форуме "Армия" презентуют инновационные проекты школьников

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Презентация школьных инновационных проектов - победителей Всероссийского конкурса научно-технического творчества "ШУСТРИК", состоится на форуме "Армия-2019" при поддержке Промсвязьбанка (ПСБ) и Фонда содействия инновациям, сообщает ПСБ, официальный банк форума.

"Шустрик" -- это школьник, умеющий строить инновационные конструкции. Конкурс проводится ежегодно среди учащихся образовательных учреждений в возрасте до 18 лет. В рамках конкурса школьники и студенты развивают навыки проектной деятельности и изобретательства, конструирования, создания макетов и прототипов. Организатором конкурса является Фонд содействия инновациям.

В презентации примут участие 43 юных изобретателя из более чем двадцати городов России. В этом году в числе лауреатов конкурса - проекты по тематикам "Аэрокосмос", "Интеллектуальные роботехнические системы", "Композитные материалы", "Нейротехнологии", "Аддитивные технологии", "Экология" и другим областям.

Посетители форума познакомятся с проектами, которые разработали школьники 2-11 классов, в том числе – комплексом реактивного перемещения космонавта, автономными роботами и роботами на дистанционном управлении, проектом нейросети для транспортной инфраструктуры, инновационными системами оплаты услуг и новыми технологиями для 3D-печати.

Ребят ждет культурно-образовательная программа от ПСБ и Государственной Третьяковской галереи. Третьяковка подготовила эксклюзивную экскурсию по постоянной экспозиции. ПСБ покажет собственное хранилище кассового центра, где ребята смогут узнать об основах оборота наличных в банках, увидят загрузку кассет банкоматов, научатся отличать настоящие деньги от фальшивых. Кроме того, будет организована лекция по финансовой грамотности.

По словам главы дирекции информационных технологий ПСБ Сергея Пегасова, для банка очень важно поддерживать талантливых ребят, которые вовлечены в науку и готовы работать над своими идеями, воплощать их в жизнь.