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РИА Новости

На форуме "Армия" презентуют инновационные проекты школьников

11:04
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Презентация школьных инновационных проектов - победителей Всероссийского конкурса научно-технического творчества "ШУСТРИК", состоится на форуме "Армия-2019" при поддержке Промсвязьбанка (ПСБ) и Фонда содействия инновациям, сообщает ПСБ, официальный банк форума.
"Шустрик" -- это школьник, умеющий строить инновационные конструкции. Конкурс проводится ежегодно среди учащихся образовательных учреждений в возрасте до 18 лет. В рамках конкурса школьники и студенты развивают навыки проектной деятельности и изобретательства, конструирования, создания макетов и прототипов. Организатором конкурса является Фонд содействия инновациям.
В презентации примут участие 43 юных изобретателя из более чем двадцати городов России. В этом году в числе лауреатов конкурса - проекты по тематикам "Аэрокосмос", "Интеллектуальные роботехнические системы", "Композитные материалы", "Нейротехнологии", "Аддитивные технологии", "Экология" и другим областям.
Посетители форума познакомятся с проектами, которые разработали школьники 2-11 классов, в том числе – комплексом реактивного перемещения космонавта, автономными роботами и роботами на дистанционном управлении, проектом нейросети для транспортной инфраструктуры, инновационными системами оплаты услуг и новыми технологиями для 3D-печати.
Ребят ждет культурно-образовательная программа от ПСБ и Государственной Третьяковской галереи. Третьяковка подготовила эксклюзивную экскурсию по постоянной экспозиции. ПСБ покажет собственное хранилище кассового центра, где ребята смогут узнать об основах оборота наличных в банках, увидят загрузку кассет банкоматов, научатся отличать настоящие деньги от фальшивых. Кроме того, будет организована лекция по финансовой грамотности.
Форум Армия
18 июня, 14:32
"Роскосмос" примет участие в выставке "Армия-2019"
По словам главы дирекции информационных технологий ПСБ Сергея Пегасова, для банка очень важно поддерживать талантливых ребят, которые вовлечены в науку и готовы работать над своими идеями, воплощать их в жизнь.
"Изобретатели и инноваторы -- будущее нашего государства. Перед "Шустриками" открываются действительно большие перспективы. На форуме у них будет возможность пообщаться с уже состоявшимися технологическими лидерами, набраться опыта у руководителей крупных промышленных предприятий, обсудить свои проекты с топ-менеджерами ПСБ. И я не исключаю, что представленные ребятами проекты лягут в основу новых прикладных технологий, которые мы в самом ближайшем времени увидим в авиастроении, робототехнике и других перспективных направлениях", -- сказал Пегасов.
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АрМИ-2019Новости компаний - Экономика
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