СК проводит проверку после гибели двоих детей при пожаре в Татарстане

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. СК организовал доследственную проверку после гибли двоих детей при пожаре в частном доме в Бугульме в ночь на четверг, сообщает СУСКР по Татарстану.

Согласно информации следствия, ночью 20 июня в Бугульме при тушении пожара в жилом доме на улице Рабочая были обнаружены тела девочки 2018 года рождения и мальчика 2016 года рождения. Также с признаками отравления продуктами горения была госпитализирована мать погибших детей 1994 года рождения. Предположительно пожар произошел в результате короткого замыкания на кухне.

"По данному факту следственными органами СК РФ по республике Татарстан проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.