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РИА Новости

СК проводит проверку после гибели двоих детей при пожаре в Татарстане

10:49
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. СК организовал доследственную проверку после гибли двоих детей при пожаре в частном доме в Бугульме в ночь на четверг, сообщает СУСКР по Татарстану.
Согласно информации следствия, ночью 20 июня в Бугульме при тушении пожара в жилом доме на улице Рабочая были обнаружены тела девочки 2018 года рождения и мальчика 2016 года рождения. Также с признаками отравления продуктами горения была госпитализирована мать погибших детей 1994 года рождения. Предположительно пожар произошел в результате короткого замыкания на кухне.
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"По данному факту следственными органами СК РФ по республике Татарстан проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По предварительным данным СК, в доме жила семья из четырех человек: супруги и двое детей, отец в момент трагедии был в другом городе на заработках. Ночью женщина проснулась, когда весь дом был в дыму и огне, разбила окно и позвала на помощь соседей. Женщину вытащили на улицу, однако детей спасти не удалось.
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Следственный комитет РФТатарстанПроисшествия
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