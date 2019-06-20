Дипломатический источник сообщил имя одного из кандидатов на пост главы ЕП

БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Экс-премьер Бельгии и глава фракции либеральных демократов ALDE в Европарламенте состава 2014 года Ги Верхофстадт рассматривается в качестве кандидата на пост нового главы европейской ассамблеи, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

В первую очередь кадровым вопросам посвящен открывающийся в четверг в бельгийской столице плановый саммит Евросоюза. Лидеры ЕС на неформальном саммите ЕС 28 мая начали консультации по отбору кандидатов на ключевые посты глав Еврокомиссии, Европейского совета и дипломатии ЕС, а также руководителя Европейского центрального банка. По итогам парламентских выборов 2014 года на это ушло около трех месяцев.

"Кандидатура Верхофстадта рассматривается на пост главы Европарламента", - сказал собеседник агентства. Как сообщал ранее парламентский источник РИА Новости, Европейская народная партия (ЕPP), ведущая политическая сила Евросоюза, предложила либеральным демократам и центристам из партии президента Франции "Вперёд, республика", совместно сформировавшим по итогам майских выборов в ЕП третью по численности фракцию "Обновление Европы", кресло главы ассамблеи в обмен на поддержку кандидата ЕPP Манфреда Вебера на пост главы Еврокомиссии.

По итогам выборов лидерам стран Евросоюза надлежит назначить нового председателя Еврокомиссии (в случае отсутствия единогласия, решение принимается квалифицированным большинством голосов – ред.), который затем должен быть утвержден в ЕП подавляющим числом голосов. В ЕС с 2014 года при назначении руководителя коллегии еврокомиссаров применяется так называемая процедура ведущего кандидата, которая предусматривает, что на пост главы ЕК претендует в приоритетном порядке кандидат от общеевропейской партии, получившей большинство на выборах в ЕП.

Кандидатуру немца Вебера, наряду с либеральными демократами, не поддерживает Партия европейских социалистов, сохранившая вторые позиции в ЕП, но, как и ЕPP, потерявшая по результатам выборов значительную часть депутатских мандатов. Социалисты настаивают на кандидатуре своего выдвиженца, первого вице-председателя Еврокомиссии голландца Франса Тиммерманса, а либералы хотят видеть в кресле главы исполнительной коллегии ЕС еврокомиссара по конкуренции датчанку Маргарет Вестагер.

Правоцентристская ЕPP ослабила свои позиции после майских выборов в ЕП, вместе со своими коалиционным союзниками социал-демократами лишившись традиционного большинства. Тем не менее, фракция ЕPP осталась самой крупной в ассамблее. Глава ее избирательного списка Вебер, переизбранный главой политической группы, является "основным кандидатом" на пост главы ЕК. Но для его одобрения христианским демократам требуется заручиться поддержкой еще двух-трех политических сил.