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РИА Новости

Командующий КСИР Ирана прокомментировал ситуацию с американским БПЛА

10:41
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CC BY 4.0 / Mohammad Sadegh Heydari / Parade of IRGCКорпус стражей исламской революции на параде во время Недели Священной Обороны
Корпус стражей исламской революции на параде во время Недели Священной Обороны
CC BY 4.0 / Mohammad Sadegh Heydari / Parade of IRGC
Корпус стражей исламской революции на параде во время Недели Священной Обороны. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Военные Ирана будут пресекать любое нарушение границы страны, сбитые американский беспилотник - это послание Вашингтону, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
"Сбитый американский беспилотник содержит открытое и четкое послание - границы Ирана - наша "красная линия". Защитники этих границы любого врага, который ее нарушит, будут уничтожать и не позволят ему пересечь ее", - цитирует военного агентство Fars.
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Он также повторил озвученную не раз иранскими руководителями позицию - Иран не хочет войны с кем-либо, но готов к ней.
В заявлении КСИР, опубликованном в четверг утром, сообщается, что американский беспилотник Global Hawk был сбит военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством - спонсором терроризма".
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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ИранСШАВ мире
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