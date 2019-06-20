Командующий КСИР Ирана прокомментировал ситуацию с американским БПЛА

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Военные Ирана будут пресекать любое нарушение границы страны, сбитые американский беспилотник - это послание Вашингтону, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.

"Сбитый американский беспилотник содержит открытое и четкое послание - границы Ирана - наша "красная линия". Защитники этих границы любого врага, который ее нарушит, будут уничтожать и не позволят ему пересечь ее", - цитирует военного агентство Fars

Он также повторил озвученную не раз иранскими руководителями позицию - Иран не хочет войны с кем-либо, но готов к ней.

В заявлении КСИР, опубликованном в четверг утром, сообщается, что американский беспилотник Global Hawk был сбит военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством - спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".