Жительницу Кабардино-Балкарии будут судить за финансирование террориста

НАЛЬЧИК, 20 июн - РИА Новости. Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Игорь Дармилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы республики, обвиняемой в том, что она перевела деньги боевику, воюющему в Сирии, сообщает региональное надзорное ведомство.

"Проведенным расследованием установлено, что жительница Кабардино-Балкарии, разделяя и поддерживая религиозно-экстремистскую идеологию, в конце 2019 года, находясь по месту работы в Нальчике, перевела пять тысяч рублей участнику террористической организации "Имарат Кавказ"*, - говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги предназначались для приобретения боевиком оружия, боеприпасов и военной одежды для ведения террористической деятельности на территории Сирии.

Женщине предъявлено обвинение по статье "Финансирование терроризма" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"Уголовное дело направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения по существу", - уточняет ведомство.