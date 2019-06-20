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РИА Новости
Война в Сирии

Жительницу Кабардино-Балкарии будут судить за финансирование террориста

10:32
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НАЛЬЧИК, 20 июн - РИА Новости. Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Игорь Дармилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы республики, обвиняемой в том, что она перевела деньги боевику, воюющему в Сирии, сообщает региональное надзорное ведомство.
"Проведенным расследованием установлено, что жительница Кабардино-Балкарии, разделяя и поддерживая религиозно-экстремистскую идеологию, в конце 2019 года, находясь по месту работы в Нальчике, перевела пять тысяч рублей участнику террористической организации "Имарат Кавказ"*, - говорится в сообщении.
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Отмечается, что деньги предназначались для приобретения боевиком оружия, боеприпасов и военной одежды для ведения террористической деятельности на территории Сирии.
Женщине предъявлено обвинение по статье "Финансирование терроризма" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
"Уголовное дело направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения по существу", - уточняет ведомство.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииСирияРоссияКабардино-БалкарияПроисшествия
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