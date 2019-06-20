В России будет расти потребность в региональных самолетах, заявили эксперты

МОСКВА 20 июн - РИА Новости. Потребность в региональных самолётах в РФ будет расти, но российский авиапром не сможет удовлетворить этот спрос, доля иностранных самолётов будет увеличиваться, говорится в исследовании рейтингового агентства АКРА.
"В ближайшие годы в России будет расти потребность в воздушных судах, ориентированных на региональные перевозки и имеющих вместимость 70–90 кресел", - говорится в исследовании.
"Однако российский авиапром не сможет удовлетворить этот спрос, в связи с чем доля воздушных судов иностранного производства в структуре флота будет увеличиваться", - отметило агентство.
АКРА отмечает, что для увеличения объема перевозок российские авиакомпании планомерно наращивают провозные емкости. По оценкам агентства, с 2015 по 2018 год совокупная кресельная емкость российских авиакомпаний увеличилась на 45%, до 180 тысяч кресел.
"Примечательно, что этот показатель продолжал расти и в 2016 году, несмотря на сокращение объема перевозок", - говорится в исследовании.
В структуре флота российских авиакомпаний немногим более половины кресельной емкости (52%) приходится на узкофюзеляжные самолёты производства Airbus и Boeing. Еще 31% составляют широкофюзеляжные модели указанных производителей. Доля Sukhoi Superjet остается небольшой, хотя и выросла за последние три года с 4 до 6%.
По оценкам АКРА, доля российского флота воздушных судов в структуре мирового на конец 2017 года составляла 3,8%, а общая кресельная емкость мирового рынка авиаперевозок, по оценкам Airbus, выросла с 3,07 миллиарда кресел в 2007 году до 4,47 миллиарда в 2017 году. Мировой флот воздушных судов также сформирован преимущественно узкофюзеляжными судами, доля которых на конец 2018 года составила около 60%. Широкофюзеляжные самолёты формировали порядка 20% всего флота.