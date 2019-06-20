В России будет расти потребность в региональных самолетах, заявили эксперты

МОСКВА 20 июн - РИА Новости. Потребность в региональных самолётах в РФ будет расти, но российский авиапром не сможет удовлетворить этот спрос, доля иностранных самолётов будет увеличиваться, говорится в исследовании рейтингового агентства АКРА.

"В ближайшие годы в России будет расти потребность в воздушных судах, ориентированных на региональные перевозки и имеющих вместимость 70–90 кресел", - говорится в исследовании.

"Однако российский авиапром не сможет удовлетворить этот спрос, в связи с чем доля воздушных судов иностранного производства в структуре флота будет увеличиваться", - отметило агентство.

АКРА отмечает, что для увеличения объема перевозок российские авиакомпании планомерно наращивают провозные емкости. По оценкам агентства, с 2015 по 2018 год совокупная кресельная емкость российских авиакомпаний увеличилась на 45%, до 180 тысяч кресел.

"Примечательно, что этот показатель продолжал расти и в 2016 году, несмотря на сокращение объема перевозок", - говорится в исследовании.

В структуре флота российских авиакомпаний немногим более половины кресельной емкости (52%) приходится на узкофюзеляжные самолёты производства Airbus и Boeing. Еще 31% составляют широкофюзеляжные модели указанных производителей. Доля Sukhoi Superjet остается небольшой, хотя и выросла за последние три года с 4 до 6%.