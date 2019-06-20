Большой театр завершает сезон оперой-буфф "Перикола"

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Большой театр завершает свой 243-й сезон приношением Жаку Оффенбаху к его 200-летию, на Новой сцене состоялась премьера балета на его музыку "Парижское веселье", а в четверг на Камерной сцене имени Покровского состоится премьера оперы-буфф "Перикола".

Опера-буфф, или Оперетта

Оффенбах, автор "Орфея в аду", "Прекрасной Елены" и "Парижской жизни", фактически родоначальник жанра оперетты.

"Периколу" - оперу-буфф, или оперетту, в трех актах и четырех картинах композитор создал вместе с известными либреттистами Анри Мельяк и Людовиком Галеви, авторами и либретто оперы "Кармен". Сюжет перекликается с пьесами сборника "Театр Клары Газуль" Проспера Мериме.

Впервые премьера "Периколы" в первой редакции (из двух актов) состоялась в 1868 году в Театре варьете в Париже.

Новое сценическую версию "Периколы" на Камерной сцене Большого театра создавала молодая талантливая команда: режиссер Филипп Григорьян, лауреат "Золотой маски" дирижер Филипп Чижевский, главный консультант постановки Илья Кухаренко, художник Влада Помиркованая, хореограф Анна Абалихина, драматург Женя Беркович, создавшая новый перевод, специально для постановки.

"Все переводы, существовавшие раньше, относятся к концу XIX века, они пострадали и от царской цензуры, и от большевиков, и от разных исполнительских практик…. Для нас главным было очистить все, что кажется сегодня уже абсолютно не работающим, но оставить то, что еще работает, и предъявить это как главную ценность", - сказал Кухаренко.

Про эмансипацию

По словам Григорьяна, спектакль рассказывает историю о некой персональной революции, связанной с личным человеческим счастьем.

"А наш главный посыл зрителю – слушать только себя и свое сердце и не обращать внимание ни на кого. Эта пьеса про эмансипацию в широком смысле этого слова, у нас это, прежде всего, касается женщины. Я думаю, что не только в середине XIX века, но и сегодня нам есть о чем подумать на эту тему", - сказал режиссер.

Он добавил, что старался всячески "вычистить" оперетточность "Периколы", работая с актерами, и в этом они очень совпали с дирижером Чижевским.

Все, что не запрещено – можно!

"У меня нет никакого опереточного опыта, и я никогда не мог себе представить, что буду дирижировать этой музыкой. Как известно, оригинальной партитуры не существует, она менялась от исполнения к исполнению. И у нас тоже – абсолютно свежая оркестровка, специально сделанная для этой постановки", - признался Чижевский перед премьерой.

"Этот опыт был для меня совершенно новым, но интересным", - добавил он.

По словам дирижера, игровая природа оперетты – музыка очень динамичная, интересная - позволяет очень эффектные нюансы в работе с темпами, дает интерпретатору значительно больше свободы, чем, например, симфонии Бетховена, да и другие партитуры, где текст снабжен подробными указаниями.

"Все, что не оговорено и специально не запрещено – можно. И если бы Оффенбах вдруг решил подать на нас в суд за произвол, мы бы ему сказали: "Дорогой Жак, но ведь ты же нигде не написал, что так нельзя", - шутит Чижевский.

Команда очень важна

Дирижер подчеркнул, что ему очень интересно в театре и для него команда очень важна.

"Мы вместе сочиняем спектакль, и очень часто какие-то музыкальные идеи приходят мне в голову после того, как я посмотрел режиссерскую репетицию. Филипп Григорьян что-то интересное и веселое придумал, а я сразу захотел это поддержать в музыке… Для меня этот процесс – большое удовольствие", - говорит он.

Роли в спектакле репетируют Марианна Асвойнова, Ульяна Бирюкова, Ирина Курманова (Перикола), Станислав Мостовой, Петр Мелентьев и Нарул Тойкенов (Пиккильо).