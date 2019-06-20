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РИА Новости

США осознанно нагнетают обстановку в Персидском заливе, заявил Рябков

09:30
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CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class James Vazquez/Released / Американский военный корабль USS Thunderbolt в Персидском заливе
Американский военный корабль USS Thunderbolt в Персидском заливе
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class James Vazquez/Released /
Американский военный корабль USS Thunderbolt в Персидском заливе. Архивное фото
СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. США осознанно нагнетают обстановку в персидском заливе, Вашингтон старается максимально осложнить ситуацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Это отражение линии на осознанное нагнетание обстановки. У нас нет сомнений, что военное и политическое руководство США не останавливаются ни перед какими действиями для того, чтобы по максимуму осложнить ситуацию и, главное, нарастить прессинг на Иран", - сказал Рябков журналистам.
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По его словам, "это полностью противоречит нашему пониманию того, что необходимо в подобных ситуациях предпринимать - а именно удвоить дипломатические и политические усилия по стабилизации обстановки и снижению напряженности и созданию предпосылок для реализации целого ряда идей, которые выдвигались и Россией, выступающей за формирование в регионе Персидского залива системы коллективной безопасности, укрепления мер доверия, налаживания прямых контактов между странами этого региона в интересах улучшения их двусторонних отношений".
"И, конечно же, в целях сохранения шансов на обеспечение и в дальнейшем выполнения СВПД, перспективы которого, с учетом происходящего, становятся все более туманны", - добавил замминистра.
В понедельник минобороны США сообщило, что Вашингтон готовится отправить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на "угрозу" со стороны Ирана, который, по мнению Вашингтона, причастен к атакам на танкеры в Оманском заливе. Глава Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США отправят на Ближний Восток дополнительно 1 тысячу военных. По его словам, эти действия не направлены на конфронтацию с Ираном, а отвечают интересам безопасности США и союзников.
В среду представитель Пентагона коммандер Ребекка Ребарич сообщила РИА Новости, что военный контингент в 1 тысячу человек, направляемый США на Ближний Восток, будет включать батальон с зенитными ракетными комплексами Patriot, беспилотники и пилотируемый самолет-разведчик.
Американский ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Вчера, 23:54
США направят на Ближний Восток контингент, вооруженный комплексами Patriot
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Персидский заливСергей РябковРоссияСШАВ мире
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