США осознанно нагнетают обстановку в Персидском заливе, заявил Рябков

СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. США осознанно нагнетают обстановку в персидском заливе, Вашингтон старается максимально осложнить ситуацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это отражение линии на осознанное нагнетание обстановки. У нас нет сомнений, что военное и политическое руководство США не останавливаются ни перед какими действиями для того, чтобы по максимуму осложнить ситуацию и, главное, нарастить прессинг на Иран", - сказал Рябков журналистам.

По его словам, "это полностью противоречит нашему пониманию того, что необходимо в подобных ситуациях предпринимать - а именно удвоить дипломатические и политические усилия по стабилизации обстановки и снижению напряженности и созданию предпосылок для реализации целого ряда идей, которые выдвигались и Россией, выступающей за формирование в регионе Персидского залива системы коллективной безопасности, укрепления мер доверия, налаживания прямых контактов между странами этого региона в интересах улучшения их двусторонних отношений".

"И, конечно же, в целях сохранения шансов на обеспечение и в дальнейшем выполнения СВПД, перспективы которого, с учетом происходящего, становятся все более туманны", - добавил замминистра.

В понедельник минобороны США сообщило, что Вашингтон готовится отправить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на "угрозу" со стороны Ирана, который, по мнению Вашингтона, причастен к атакам на танкеры в Оманском заливе. Глава Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США отправят на Ближний Восток дополнительно 1 тысячу военных. По его словам, эти действия не направлены на конфронтацию с Ираном, а отвечают интересам безопасности США и союзников.