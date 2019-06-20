В Сирии от взрыва мины погибли четыре человека

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли в результате взрыва мины в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, пишет сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на собственного корреспондента.
"Четыре мирных жителя погибли от взрыва наземной мины в поселении Эш-Шаафа на востоке провинции Дейр-эз-Зор", - говорится в сообщении газеты.
Подобные инциденты в Сирии не редкость: террористы, покидая населенные пункты под натиском сирийской армии, закладывали взрывные устройства, часто в жилых домах.