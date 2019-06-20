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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии от взрыва мины погибли четыре человека

09:21
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© Фото : SANAРазрушенные здания в Дейр-эз-Зоре
Разрушенные здания в Дейр-эз-Зоре
© Фото : SANA
Разрушенные здания в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли в результате взрыва мины в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, пишет сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на собственного корреспондента.
"Четыре мирных жителя погибли от взрыва наземной мины в поселении Эш-Шаафа на востоке провинции Дейр-эз-Зор", - говорится в сообщении газеты.
Подобные инциденты в Сирии не редкость: террористы, покидая населенные пункты под натиском сирийской армии, закладывали взрывные устройства, часто в жилых домах.
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