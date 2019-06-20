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РИА Новости

В Хабаровском крае ликвидировали открытое горение на лесопилке

09:04
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ХАБАРОВСК, 20 июн — РИА Новости. Пожарные потушили открытое пламя на лесопилке, которая загорелась в четверг в городе Вяземский Хабаровского края, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в помещениях лесопилки на улице Орджоникидзе, 34. Общая площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.
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"В 14.35 (7.35 мск) благодаря слаженной работе огнеборцы ликвидировали открытое горение. В настоящий момент продолжается дотушивание и разборка конструкций… Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Позднее в региональном главке МЧС уточнили, что пожар произошел в здании склада со строительными материалами для текущего ремонта, продукции лесопереработки там не было.
"По уточненной информации, пожар произошел в здании, где находится склад. Там хранились строительные материалы для текущего ремонта и инвентарь. Ранее это здание принадлежало леспромхозу", - сказал собеседник агентства, уточнив, что продукции лесопереработки на этом складе не было.
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