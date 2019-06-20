В Хабаровском крае ликвидировали открытое горение на лесопилке

ХАБАРОВСК, 20 июн — РИА Новости. Пожарные потушили открытое пламя на лесопилке, которая загорелась в четверг в городе Вяземский Хабаровского края, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в помещениях лесопилки на улице Орджоникидзе, 34. Общая площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.

"В 14.35 (7.35 мск) благодаря слаженной работе огнеборцы ликвидировали открытое горение. В настоящий момент продолжается дотушивание и разборка конструкций… Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Позднее в региональном главке МЧС уточнили, что пожар произошел в здании склада со строительными материалами для текущего ремонта, продукции лесопереработки там не было.