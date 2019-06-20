Рябков раскритиковал направление США дополнительных сил на Ближний Восток

СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. Дестабилизация обстановки в районе Персидского залива очень опасна, США стоит, пока не поздно, остановится в своем стремлении нагнетать обстановку, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Надеемся, что направление дополнительных сил и средств в регион Персидского залива не приведет к возникновению искры, от которой разгорится пожар. Дестабилизация настолько опасна, особенно в этом регионе, что, пока не поздно, всем тем, кто слишком легко и безответственно относится к подобного рода шагам, пора остановится и принять в расчет здравый смысл и доводы, которые приводят ответственные международные игроки, в том числе Россия", - сказал он.

В понедельник минобороны США сообщило, что Вашингтон готовится отправить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на "угрозу" со стороны Ирана, который, по мнению Вашингтона, причастен к атакам на танкеры в Оманском заливе. Глава Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США отправят на Ближний Восток дополнительно 1 тысячу военных. По его словам, эти действия не направлены на конфронтацию с Ираном, а отвечают интересам безопасности США и союзников.

Ранее в российском МИД планы Вашингтона по наращиванию группировки на Ближнем Востоке назвали провокационными и нацеленными на провоцирование войны. Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил в свою очередь, что президент США Дональд Трамп не хочет войны с Ираном, при этом Вашингтон считает необходимым защищать свои интересы в регионе. В среду представитель Пентагона коммандер Ребекка Ребарич сообщила РИА Новости, что военный контингент в 1 тысячу человек, направляемый США на Ближний Восток, будет включать батальон с зенитными ракетными комплексами Patriot, беспилотники и пилотируемый самолет-разведчик.