Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T08:37Z
https://ria.ru/20190620/1555721984.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153350/32/1533503284_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a8ee27522b4c1a653c0aa3c97fa99218.jpg
РИА Новости

Рябков раскритиковал направление США дополнительных сил на Ближний Восток

08:37
256
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. Дестабилизация обстановки в районе Персидского залива очень опасна, США стоит, пока не поздно, остановится в своем стремлении нагнетать обстановку, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Надеемся, что направление дополнительных сил и средств в регион Персидского залива не приведет к возникновению искры, от которой разгорится пожар. Дестабилизация настолько опасна, особенно в этом регионе, что, пока не поздно, всем тем, кто слишком легко и безответственно относится к подобного рода шагам, пора остановится и принять в расчет здравый смысл и доводы, которые приводят ответственные международные игроки, в том числе Россия", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 05:33
Трампа попросили объяснить отправку дополнительных войск на Ближний Восток
В понедельник минобороны США сообщило, что Вашингтон готовится отправить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на "угрозу" со стороны Ирана, который, по мнению Вашингтона, причастен к атакам на танкеры в Оманском заливе. Глава Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США отправят на Ближний Восток дополнительно 1 тысячу военных. По его словам, эти действия не направлены на конфронтацию с Ираном, а отвечают интересам безопасности США и союзников.
Ранее в российском МИД планы Вашингтона по наращиванию группировки на Ближнем Востоке назвали провокационными и нацеленными на провоцирование войны. Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил в свою очередь, что президент США Дональд Трамп не хочет войны с Ираном, при этом Вашингтон считает необходимым защищать свои интересы в регионе. В среду представитель Пентагона коммандер Ребекка Ребарич сообщила РИА Новости, что военный контингент в 1 тысячу человек, направляемый США на Ближний Восток, будет включать батальон с зенитными ракетными комплексами Patriot, беспилотники и пилотируемый самолет-разведчик.
В мае Пентагон уже объявлял о расширении контингента на Ближнем Востоке - тогда было решено отправить в регион до 900 солдат и продлить размещение там батальона Patriot, который обслуживали около 600 человек. Майское расширение военного присутствия включало также эскадрилью самолетов и разведывательные беспилотники.
Москва
18 июня, 12:21
В Кремле призвали к сдержанности на Ближнем Востоке
000030
Обсудить 0
Ближний ВостокСергей РябковРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Американский военный корабль USS Thunderbolt в Персидском заливе
США осознанно нагнетают обстановку в Персидском заливе, заявил Рябков
РИА
Новости
Сергей Рябков
Рябков: США не конкретизировали предложение о соглашении вместо СВПД
Американский ракетный комплекс Patriot
Рябков прокомментировал отправку Patriot на Ближний Восток
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
Конкретных договоренностей о визите Мадуро в Россию нет, заявил Рябков
Лента
новостей
Украинский журналист, избитый в Черкассах, умер, не приходя в сознание
Лидер КНДР Ким Чен Ын во Владивостоке
Ким Чен Ын хочет встретиться с премьером Японии, заявил бывший дипломат
Киев
В ЕС недовольны поведением Киева, считает эксперт
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Косаток из "китовой тюрьмы" начали перегружать в машины для выпуска
В США опровергли сообщения о сбитом над Ираном беспилотнике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил о значении дружбы России и Африки
Рабочие на нефтепроводе Дружба
В Белоруссии не видят рисков для бюджета из-за ситуации с "грязной" нефтью
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Ким Чен Ын с супругой лично встретили Си Цзиньпина и первую леди Китая
В Казахстане упал самолет Ан-2
СМИ: В Индии предупредили о высокой вероятности атак со стороны ИГ*
На Урале прокуратура изучит жалобы рыбаков Путину о плате за доступ к воде
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:32Минобороны: Ту-95МС при полете в Тихом океане не нарушили ничьих границ
11:29Мосгорсуд отклонил жалобу на арест ученика Кудрявцева по делу о госизмене
11:27Суд отменил арест гендиректору Белгородского НПЗ
11:27Песков: среди вопросов к Путину практически нет вопросов об образовании
11:26РЖД показали фото ж/д переход на Урале, на который жители жаловались Путину
11:25Путин посмотрел много обращений граждан к прямой линии, заявил Песков
11:24В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев
11:23Медведев начал заседание правительства на час раньше
11:21Минобороны прокомментировало заявления Японии о российском бомбардировщике
11:19Минобороны Литвы опровергло информацию о радиоактивном заражении реки
11:19Эксперт оценил идею взимать штрафы за бесплатный проезд по платным дорогам
11:17Премьер Малайзии назвал выводы следствия по МН17 бездоказательными
11:14В Госдуме считают, что Ирану стоит купить российские С-400
11:13В РЖД ответили на просьбу уральцев к Путину построить переход путей
11:10Прокуратура через суд потребовала построить ж/д переход в уральском селе
11:07Пушков прокомментировал "провальный" визит Зеленского в Европу
11:07Патрушев прокомментировал выводы международной группы по MH17
11:06У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6
11:05Рябков: Москва не обращает внимания на заявления США о давлении на Россию
11:03Патрушев рассказал, что будут обсуждать на встрече Россия-США-Израиль
Лента новостейМолния