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РИА Новости

В московских парках заработали бесплатные пункты первичной диспансеризации

08:02
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Москвичи все лето смогут бесплатно пройти медицинские тесты и получить консультации врачей в более чем 40 парках столицы, где открылись пункты первичной диспансеризации в рамках проекта "Здоровая Москва", сообщается на сайте мэра и правительства города.
Со всем списком парков, где расположены павильоны, можно ознакомиться на сайте.
"В столице заработали все 46 павильонов "Здоровая Москва", в которых горожане могут получить консультации врачей и пройти медицинские тесты. Павильоны принимают пациентов с 08.00 до 22.00 без перерывов и выходных", - говорится в сообщении.
Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, чьи слова приводятся в сообщении, рассказал, что за время работы пунктов летний тест здоровья прошли уже более 19 тысяч жителей столицы. Он отметил, что все обследования занимают не более часа, а пройти их можно бесплатно в любом павильоне.
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Отмечается, что все результаты обследований сразу вносятся в электронную медкарту пациента и затем будут доступны врачу в поликлинике. Если пациенту потребуется дополнительное обследование, то на месте он сможет записаться на прием к узкопрофильному специалисту в поликлинику. При этом некоторые из них - офтальмологи, оториноларингологи и аллергологи - работают и в павильонах, но по отдельному расписанию.
Кроме того, в выходные и праздники рядом с павильонами по особому графику работают мобильные флюорографы.
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