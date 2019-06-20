В Находку доставили яхту, которую пытались задержать в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Теплоход "Лиза" привел в Находку российскую яхту "Андиамо", которую ранее, предположительно, пытались задержать северокорейские рыбаки, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Владивостока.
В среду в центре рассказали, что 18 июня капитан теплохода "Селигер" (флаг Либерия) сообщил, что в открытом Японском море в 112 милях от побережья Северной Кореи, предположительно, северокорейские рыбаки пытались остановить "Андиамо" с тремя членами экипажа. Яхта шла из Южной Кореи в Находку. При этом суть позже капитан теплохода "Дима", находящегося в этом районе, видел "Андиамо", которая шла самостоятельно. В среду утром теплоход "Лиза" (флаг России) взял яхту на буксир.
"В 11.30 (04.30 мск) яхту благополучно привели в Находку. С экипажем все в порядке, все живы-здоровы", - сказал собеседник. Он добавил, что данных о повреждении судна в спасательно-координационном центре нет.