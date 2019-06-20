В Находку доставили яхту, которую пытались задержать в Японском море

В среду в центре рассказали, что 18 июня капитан теплохода "Селигер" (флаг Либерия) сообщил, что в открытом Японском море в 112 милях от побережья Северной Кореи, предположительно, северокорейские рыбаки пытались остановить "Андиамо" с тремя членами экипажа. Яхта шла из Южной Кореи в Находку. При этом суть позже капитан теплохода "Дима", находящегося в этом районе, видел "Андиамо", которая шла самостоятельно. В среду утром теплоход "Лиза" (флаг России) взял яхту на буксир.