Эксперт оценил потенциал проектов по снижению потребления электроэнергии

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Потребители электроэнергии в России в 2019 году могут заработать до 300 миллионов рублей с помощью стартующих с июля пилотных проектов по временному снижению потребления, в 2020 году объем средств может вырасти до 2 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости соруководитель рабочей группы EnergyNet, директор АО "Т-Система" Олег Гринько.

С июля в России стартуют пилотные проекты по работе агрегаторов управления спросом на электроэнергию - это компании, которые помогают потребителям заработать и получить оплату на энергорынке за счет снижения потребления в определенные часы (обычно, когда нагрузка на энергосистему высока). Пилоты, согласно постановлению правительства, рассчитаны до конца 2020 года. В настоящее время проходит их отбор. Они коснутся малого и среднего бизнеса, для населения, как пояснил Гринько, это станет возможно не раньше 2021 года.

"Объем услуги управления спросом на розничном рынке в 2019 году не превысит 300 миллионов рублей. Уже в следующем году мы предложим присоединиться к пилотному проекту большему количеству участников, в связи с чем рынок увеличится до 2 миллиардов рублей", - сообщил он.

"По предварительным оценкам, реально достижимый и экономически оправданный потенциал управления спросом для ЕЭС (Единой энергосистемы - ред.) России может составить 4–6 ГВт, а сводный экономический эффект от управления спросом в России в перспективе может составить 67-105 миллиардов рублей в год. Этот общесистемный эффект, формирующийся за счет снижения цен на электроэнергию, оптимизации загрузки генерации, повышения эффективности использования сетевых мощностей, оптимизации планов долгосрочного развития генерации и сетей, будет формироваться и нарастать постепенно и кумулятивно", - сообщил он.

Гринько не исключил, что сроки проведения пилотов могут быть продлены. "Возможно, нам придется задействовать еще один год, чтобы как следует отработать технологии и вопросы взаимодействия участников", - уточнил он.