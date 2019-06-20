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РИА Новости

Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду

03:37
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкЗдание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Демократы и республиканцы в сенате США договорились проголосовать по резолюции, запрещающей продажу Саудовской Аравии оружия на 8 миллиардов долларов, сообщил сенатор Боб Менендес.
Демократ Менендес сообщил в пресс-релизе, что согласовал с лидером республиканского большинства в сенате Митчем Маккконнеллом голосование по резолюции в четверг.
Чтобы конгресс мог заблокировать сделку, резолюцию должны принять обе палаты конгресса. Ожидается, что президент Дональд Трамп может наложить вето на резолюцию — для его преодоления конгрессу потребуется собрать две трети голосов в каждой палате.
Часть законодателей выступает за усиление давления на Эр-Рияд по вопросам прав человека, войны в Йемене и убийства журналиста Джамаля Хашукджи. Администрация заявляет, что Саудовская Аравия остается важным союзником США. 8-миллиардный пакет вооружений включает бомбы точного наведения, мины, противотанковые ракеты и другое оружие.
В среду был опубликован доклад спецдокладчика по вопросам внесудебных казней совета ООН по правам человека Аньес Каламар о нарушениях прав человека, связанных с убийством Хашукджи. В документе содержался призыв к США провести расследование ФБР, а также ввести санкции в отношении руководства Саудовской Аравии. Представитель госдепартамента заявил РИА Новости, что США рассмотрят новые меры в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством Хашукджи, если появятся новые факты в его деле.
Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле
20 октября 2018, 08:00
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Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиСенат СШАСаудовская АравияСШАВ мире
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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