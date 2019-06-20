Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду

ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Демократы и республиканцы в сенате США договорились проголосовать по резолюции, запрещающей продажу Саудовской Аравии оружия на 8 миллиардов долларов, сообщил сенатор Боб Менендес.

Демократ Менендес сообщил в пресс-релизе, что согласовал с лидером республиканского большинства в сенате Митчем Маккконнеллом голосование по резолюции в четверг.

Чтобы конгресс мог заблокировать сделку, резолюцию должны принять обе палаты конгресса. Ожидается, что президент Дональд Трамп может наложить вето на резолюцию — для его преодоления конгрессу потребуется собрать две трети голосов в каждой палате.

Часть законодателей выступает за усиление давления на Эр-Рияд по вопросам прав человека, войны в Йемене и убийства журналиста Джамаля Хашукджи. Администрация заявляет, что Саудовская Аравия остается важным союзником США. 8-миллиардный пакет вооружений включает бомбы точного наведения, мины, противотанковые ракеты и другое оружие.