Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T03:33Z
https://ria.ru/20190620/1555719532.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150812/82/1508128229_0:0:3773:2123_1036x0_80_0_0_2ef7317eaba180b9829ff02d7ccfcacb.jpg
РИА Новости

Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ

03:33
707
© AFP 2019 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл. Архивное фото
© AFP 2019 / Saul Loeb
Президент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что может снять главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла с поста председателя совета управляющих ФРС, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По словам источников, Трамп считает, что может сместить Пауэлла с поста председателя, но пока не планирует этого делать.
Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
21 февраля, 08:00
Начало конца: доллар лишают статуса мировой резервной валюты
Ранее Пауэлл заявил журналистам на пресс-конференции по итогам заседания управляющих ФРС, что не планирует уходить в отставку на волне недовольства президента США Дональда Трампа его работой.
Несколько дней назад Трамп вновь раскритиковал политику Федеральной резервной системы, заявив, что базовая процентная ставка ФРС слишком высока, а евро и другие валюты обесценены в отношении доллара, что вредит американской экономике. В ряде американских СМИ появилась информация, что администрация США изучает законодательство на предмет, можно ли снять Пауэлла. Однако сам Пауэлл не раз заявлял, что таких полномочий у Трампа нет.
Долларовая банкнота прикреплена к экрану компьютера трейдера на Нью-Йоркской фондовой бирже
1 февраля, 08:00
Зеленый и слабый: ФРС заставит доллар дешеветь
1111100
Обсудить 0
Дональд ТрампКолин ПауэллФедеральная резервная система СШАСШАЭкономика
Рекомендуем
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф
National Interest рассказал, почему НАТО следует бояться С-400
РИА
Новости
Открытие платного участка автомобильной дороги М-4 Дон
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Паук-каракурт
Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украинский политик рассказал о провале Зеленского в поездке по Европе
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Два школьника получили положительные оценки на ЕГЭ после скандала с ручками
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Продюсер "Чернобыля" объяснил искажение исторических фактов
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Определены самые популярные курорты на Азовском море
Основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй. Архивное фото
Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
Карта Сбербанка
Сбербанк заявил об успехе в борьбе с мошенниками
Кусочки свинины в упаковке. Архивное фото
Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
Врио главы Башкирии Радий Хабиров. Архивное фото
Врио главы Башкирии назвал сроки затопления тлеющего карьера в Сибае
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Физики из России создали световой транзистор, не требующий охлаждения
11:35Юридические доказательства ССГ по МН17 ничтожны, заявил Патрушев
11:35В Петербурге завели дело после обнаружения на улице новорожденной девочки
11:33В ЯНАО пьяный водитель протаранил забор и четыре машины
11:32Минобороны: Ту-95МС при полете в Тихом океане не нарушили ничьих границ
11:29Мосгорсуд отклонил жалобу на арест ученика Кудрявцева по делу о госизмене
11:27Суд отменил арест гендиректору Белгородского НПЗ
11:27Песков: среди вопросов к Путину практически нет вопросов об образовании
11:26РЖД показали фото ж/д переход на Урале, на который жители жаловались Путину
11:25Путин посмотрел много обращений граждан к прямой линии, заявил Песков
11:24В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев
11:23Медведев начал заседание правительства на час раньше
11:21Минобороны прокомментировало заявления Японии о российском бомбардировщике
11:19Минобороны Литвы опровергло информацию о радиоактивном заражении реки
11:19Эксперт оценил идею взимать штрафы за бесплатный проезд по платным дорогам
11:17Премьер Малайзии назвал выводы следствия по МН17 бездоказательными
11:14В Госдуме считают, что Ирану стоит купить российские С-400
11:13В РЖД ответили на просьбу уральцев к Путину построить переход путей
11:10Прокуратура через суд потребовала построить ж/д переход в уральском селе
11:07Пушков прокомментировал "провальный" визит Зеленского в Европу
Лента новостейМолния