Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Посольство России в Великобритании предупредило своих граждан о всплеске уличного насилия в Лондоне.
"Согласно СМИ, только за последние несколько дней зарегистрировано пять смертельных случаев, произошедших в восточной и юго-восточной частях города. С начала 2019 года в Лондоне зафиксировано уже 56 убийств. Неблагополучная тенденция последних лет продолжается", — говорится в сообщении на сайте дипмиссии.
Дипломаты призвали соотечественников проявлять бдительность, по возможности избегать мест массового скопления людей, а также внимательно следить за оповещениями и следовать рекомендациям полицейских.
Горячие линии для обращений российских граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации: +44 (0) 7768 566 868 (Лондон) и +44 (0) 7805 932454 (Эдинбург). Телефон для связи с экстренными службами при угрозе жизни: 999.