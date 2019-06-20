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РИА Новости

Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне

00:57
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПамятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю на Парламентской площади и башня Вестминстерского дворца (Биг-Бен). Архивное фото
Памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю на Парламентской площади и башня Вестминстерского дворца (Биг-Бен). Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю на Парламентской площади и башня Вестминстерского дворца (Биг-Бен). Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Посольство России в Великобритании предупредило своих граждан о всплеске уличного насилия в Лондоне.
"Согласно СМИ, только за последние несколько дней зарегистрировано пять смертельных случаев, произошедших в восточной и юго-восточной частях города. С начала 2019 года в Лондоне зафиксировано уже 56 убийств. Неблагополучная тенденция последних лет продолжается", — говорится в сообщении на сайте дипмиссии.
Дипломаты призвали соотечественников проявлять бдительность, по возможности избегать мест массового скопления людей, а также внимательно следить за оповещениями и следовать рекомендациям полицейских.
Горячие линии для обращений российских граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации: +44 (0) 7768 566 868 (Лондон) и +44 (0) 7805 932454 (Эдинбург). Телефон для связи с экстренными службами при угрозе жизни: 999.
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