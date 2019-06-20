Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне

Памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю на Парламентской площади и башня Вестминстерского дворца (Биг-Бен). Архивное фото

Памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю на Парламентской площади и башня Вестминстерского дворца (Биг-Бен). Архивное фото

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Посольство России в Великобритании предупредило своих граждан о всплеске уличного насилия в Лондоне.

"Согласно СМИ, только за последние несколько дней зарегистрировано пять смертельных случаев, произошедших в восточной и юго-восточной частях города. С начала 2019 года в Лондоне зафиксировано уже 56 убийств. Неблагополучная тенденция последних лет продолжается", — говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Дипломаты призвали соотечественников проявлять бдительность, по возможности избегать мест массового скопления людей, а также внимательно следить за оповещениями и следовать рекомендациям полицейских.