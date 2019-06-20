Ежегодно 20 июня мировое сообщество отмечает Всемирный день беженцев.
Впервые Всемирный день беженцев прошел в 2001 году, он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 2000 года.
В 2001 году исполнилось 50 лет со дня принятия в 1951 году Конвенции о статусе беженцев, где были определены понятие "беженец", обозначены их права и свободы, а также обязанности государств по отношению к этим людям.
В настоящее время участниками конвенции являются 146 стран.
Беженцы определяются как лица, покинувшие свои страны по причине обоснованной боязни преследований из-за расовой, религиозной принадлежности, гражданства, политических взглядов или принадлежности к конкретной социальной группе, которые не могут или не хотят возвращаться. Многие люди становятся беженцами из-за войн, стихийных бедствий или техногенных катастроф.
Ключевой аспект Конвенции – запрещение высылки беженцев или их принудительного возвращения. В документе говорится, что "государства не будут никоим образом высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений". Это постановление не может применяться к беженцам, которые представляют угрозу безопасности страны, в которой они находятся, или к лицам, осужденным за особо тяжкие преступления.
Согласно Конвенции 1951 года беженцы имеют следующие права:
– право на защиту от высылки, кроме особо тяжких случаев,
– право на защиту от наказания за незаконное пересечение границы договаривающегося государства,
– право на работу по найму,
– право на жилье,
– право на образование,
– право на правительственную и социальную поддержку,
– право на религиозные убеждения,
– право обращения в суд,
– право свободного передвижения,
– право на получение удостоверения личности.
В середине ХХ века международная помощь требовалась примерно 1,25 миллиона беженцев во всем мире, включая 350 тысяч беженцев в Европе, которая все еще боролась с последствиями Второй мировой войны. К концу 1950-х годов узел основных проблем беженцев переместился из Европы на другие континенты, в первую очередь в Африку. В последующие десятилетия география этого явления существенно расширилась за счет Южной Азии, Ближнего Востока, Балкан. Признавая ответственность Организации Объединенных Наций за дела беженцев, Генеральная Ассамблея ООН в 1950 году учредила Управление верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев, которое начало свою деятельность 1 января 1951 года. Две главные функции УВКБ – предоставление беженцам международной защиты и стремление найти надежные решения проблемы беженцев.
Несмотря на то, что мандат УВКБ предусматривает защиту и помощь беженцам, к нему все чаще обращаются с просьбами об оказании помощи более широкому кругу лиц, находящихся в положении, аналогичном положению беженцев. Сюда входят внутренне перемещенные лица, бывшие беженцы, нуждающиеся в контроле и помощи УВКБ после возвращения домой; лица без гражданства.
В последние годы наблюдаются самые масштабные за 70 лет перемещения населения через международные границы во всем мире.
По данным УВКБ, 68,5 миллиона человек во всем мире были вынуждены покинуть дома. Среди них около 25,4 миллиона беженцев. Более 50% беженцев являются выходцами из Сирии, Южного Судана и Афганистана.
УВКБ оценивает численность официально зарегистрированных беженцев из Сирии в 5,4 миллиона человек. Большинство из них находятся в Турции (более 3,6 миллиона), Ливане (935,4 тысячи), Иордании (664,3 тысячи), Ираке (252,9 тысячи) и в Египте (132,4).
По данным ООН, около миллиона сирийских детей родились за пределами своей родины. При этом в 2018 году в Сирию вернулось 37 240 беженцев, что на 13 тысяч человек меньше, чем в 2017 году (50 901 человек).
По данным ООН, численность беженцев из Южного Судана составляет 2,3 миллиона человек, численность афганских беженцев оценивается в 2,6 миллиона человек.
Сирия охвачена не только вооруженными столкновениями, но и глубочайшим гуманитарным кризисом. Почти 70% гражданских лиц в Сирии живут в условиях крайней нищеты. Примерно 5,6 миллиона сирийцев внутри страны нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Многие из них отрезаны от внешнего мира.
ООН отмечает также резкий рост количества беженцев из Венесуэлы. По данным УВКБ, число граждан Венесуэлы, покинувших страну, достигло 4 миллионов. Большинство из них нашли убежище в других странах Латинской Америки. Рекордное число переселенцев находится в Колумбии – 1,3 миллиона. За ней следуют Перу, Чили, Эквадор, Аргентина и Бразилия. Беженцы из Венесуэлы также оседают в странах Центральной Америки, Карибского бассейна и в Мексике.
Европа в последние годы пережила крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным европейского пограничного агентства Frontex, в 2015 году в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов, более 10 тысяч мигрантов погибли при попытке попасть в европейские страны через Средиземное море с 2014 года.
В 2016 году в страны ЕС прибыли более 500 тысяч мигрантов, в 2017 году – более 200 тысяч.
По итогам 2018 года количество незаконных пересечений европейских границ сократилось на четверть по сравнению с 2017 годом и составило 150 тысяч. Это показатель также на 92% ниже пика миграционного кризиса в 2015 году.
В 2018 году при попытке переплыть Средиземное море на пути в Европу погибли более двух тысяч человек. При это в УВКБ считают, что эта цифра является заниженной, так как далеко не все суда и плывших на них людей удается найти.
За январь-апрель 2019 года в Европу прибыло 24 200 мигрантов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников