Всемирный день беженцев

Ключевой аспект Конвенции – запрещение высылки беженцев или их принудительного возвращения. В документе говорится, что "государства не будут никоим образом высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений". Это постановление не может применяться к беженцам, которые представляют угрозу безопасности страны, в которой они находятся, или к лицам, осужденным за особо тяжкие преступления.