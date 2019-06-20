В бесплатные путешествия отправятся 20 тысяч восемнадцатилетних европейцев

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Еврокомиссия отобрала молодых европейцев, которые получат возможность бесплатно отправиться в путешествие, Еврокомиссия отобрала молодых европейцев, которые получат возможность бесплатно отправиться в путешествие, сообщает "ЕвроПульс".

В период с 1 августа 2019 года по 1 января 2020 года юные европейцы проведут до месяца в других странах ЕС, чтобы открыть для себя местные обычаи и культуру. Участникам оплачивается дорога и проживание, а они должны будут поделиться своими впечатлениями от поездки. Можно вести дневник в социальных сетях или сделать презентацию в школе.

Такую возможность молодые жители стран ЕС получают благодаря программе Еврокомиссии, которая была запущена год назад в честь года Европейского культурного наследия. Всего организаторам пришло больше 275 тысяч заявок, и около 50 тысяч участников получили возможность бесплатно путешествовать.