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РИА Новости

В Москве перекрыли часть улицы Маршала Рыбалко

Вчера, 21:15
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МОСКВА 19 июн - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" перекрыли аварийный участок дороги на улице Маршала Рыбалко в Москве из-за провала грунта для проведения ремонтных работ и обеспечения безопасности горожан, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосводосток".
"Бригада ГУП "Мосводосток" прибыла на место провала. На месте аварийного участка дороги выставлены ограждения для обеспечения безопасности жителей", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что специалисты на месте незамедлительно приступили к ремонтным работам, причина провала выясняются.
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МоскваОбщество
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