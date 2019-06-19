В Москве перекрыли часть улицы Маршала Рыбалко

МОСКВА 19 июн - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" перекрыли аварийный участок дороги на улице Маршала Рыбалко в Москве из-за провала грунта для проведения ремонтных работ и обеспечения безопасности горожан, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосводосток".
"Бригада ГУП "Мосводосток" прибыла на место провала. На месте аварийного участка дороги выставлены ограждения для обеспечения безопасности жителей", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что специалисты на месте незамедлительно приступили к ремонтным работам, причина провала выясняются.