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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики за сутки обстреляли шесть населенных пунктов в Латакии

Вчера, 22:01
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Боевики за сутки нарушили режим прекращения огня в шести населенных пунктах сирийской провинции Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Ардаш-Даг, Сафсафа, Мамухия, Хамрат, Эль-Арейм и Эль-Харуф провинции Латакия", - сказал он.
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Бакин добавил, что российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
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