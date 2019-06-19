Боевики за сутки обстреляли шесть населенных пунктов в Латакии

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Боевики за сутки нарушили режим прекращения огня в шести населенных пунктах сирийской провинции Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Ардаш-Даг, Сафсафа, Мамухия, Хамрат, Эль-Арейм и Эль-Харуф провинции Латакия", - сказал он.
Бакин добавил, что российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.