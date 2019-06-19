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РИА Новости

Чубайс рассказал анекдот в ответ на критику Лисина

Вчера, 21:37
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава "РОСНАНО" Анатолий Чубайс на сессии "Россия – Финляндия" в рамках ПМЭФ-2019
Глава РОСНАНО Анатолий Чубайс на сессии Россия – Финляндия в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс ответил на критику владельца НЛМК Владимира Лисина, обвинившего его в неэтичности.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей Лисин осудил риторику главы "Роснано" на ПМЭФ. По его словам, выступая на форуме, Чубайс назвал себя "единственным правильным олигархом" среди "неправильных", после чего Лисин попросил РСПП дать оценку подобным высказываниям с точки зрения этики.
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс. Архивное фото
13 июня, 03:35
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Чубайс назвал претензии "не считающего себя олигархом" Лисина анекдотичными.
"Его сегодняшнее выступление на бюро РСПП как раз напомнило мне старый анекдот, про то, что "умный мужчина не дает женщине повода для обид. С другой стороны — умной женщине, чтобы обидеться, поводы не нужны", - написал он в фейсбуке.
По словам Чубайса, бюро союза сняло претензии Лисина с повестки.
Игорь Коломойский
28 мая, 08:00
Украинский олигарх шантажирует США и хочет миллиардов
11257029109
Обсудить 6
Анатолий ЧубайсРоссияОбщество
Популярные комментарии
А сколько Анекдотов на тему Чубайса. Оборжаться можно
19 июня, 22:25
Василий Кондратьев
1722000
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