Чубайс рассказал анекдот в ответ на критику Лисина

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс ответил на критику владельца НЛМК Владимира Лисина, обвинившего его в неэтичности.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей Лисин осудил риторику главы "Роснано" на ПМЭФ. По его словам, выступая на форуме, Чубайс назвал себя "единственным правильным олигархом" среди "неправильных", после чего Лисин попросил РСПП дать оценку подобным высказываниям с точки зрения этики.
13 июня, 03:35Чубайс предложил ввести углеродный налог
Чубайс назвал претензии "не считающего себя олигархом" Лисина анекдотичными.
"Его сегодняшнее выступление на бюро РСПП как раз напомнило мне старый анекдот, про то, что "умный мужчина не дает женщине повода для обид. С другой стороны — умной женщине, чтобы обидеться, поводы не нужны", - написал он в фейсбуке.
По словам Чубайса, бюро союза сняло претензии Лисина с повестки.