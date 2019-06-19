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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Президент Молдавии намерен добиваться смены состава Конституционного суда

Вчера, 21:05
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что будет добиваться смены состава Конституционного суда, решения которого обострили политический кризис в стране в середине июня.
Об этом он заявил, отвечая в интервью "Российской газете" на вопрос, не будет ли повторяться практика временного отстранения президента от власти Конституционным судом. Во время правления Демпартии подобная ситуация происходила шесть раз.
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"Закончилась эта практика. Думаю, что в ближайшее время появится новый состав Конституционного суда Молдавии и будут аннулированы все решения, которые были до сих пор и которые породили эту практику. В Молдавии этот суд стал инструментом правящей партии. Было много случаев, когда он принимал решения, которые никто не поддерживал, все понимали, что эти решения приняты в интересах правившей Демократической партии", - заявил Додон в интервью.
Президент подчеркнул, что "нет нигде такой практики". "Но когда в суде назвали президента и парламент узурпаторами - забыть про такое невозможно. Из-за этих решений в Молдавии могла пролиться кровь. Поэтому, хотя Конституционный суд уже отменил все свои решения, этого недостаточно - все судьи должны уйти в отставку, а представители парламента, правительства и судебной системы должны назначить новый состав суда. И мы будем этого добиваться", - добавил Додон.
Девятого июня Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Это произошло после того, как оппозиционные силы социалистов и ACUM по прошествии трех месяцев с февральских парламентских выборов договорились сформировать правительство. Президент Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Кризис был преодолен лишь после того, как Демпартия 14 июня объявила об уходе правительства Филипа в отставку, а КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Майи Санду.
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