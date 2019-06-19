Президент Молдавии намерен добиваться смены состава Конституционного суда

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что будет добиваться смены состава Конституционного суда, решения которого обострили политический кризис в стране в середине июня.

Об этом он заявил, отвечая в интервью "Российской газете" на вопрос, не будет ли повторяться практика временного отстранения президента от власти Конституционным судом. Во время правления Демпартии подобная ситуация происходила шесть раз.

"Закончилась эта практика. Думаю, что в ближайшее время появится новый состав Конституционного суда Молдавии и будут аннулированы все решения, которые были до сих пор и которые породили эту практику. В Молдавии этот суд стал инструментом правящей партии. Было много случаев, когда он принимал решения, которые никто не поддерживал, все понимали, что эти решения приняты в интересах правившей Демократической партии", - заявил Додон в интервью.

Президент подчеркнул, что "нет нигде такой практики". "Но когда в суде назвали президента и парламент узурпаторами - забыть про такое невозможно. Из-за этих решений в Молдавии могла пролиться кровь. Поэтому, хотя Конституционный суд уже отменил все свои решения, этого недостаточно - все судьи должны уйти в отставку, а представители парламента, правительства и судебной системы должны назначить новый состав суда. И мы будем этого добиваться", - добавил Додон.