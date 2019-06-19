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РИА Новости
Война в Сирии

Глава МИД Сирии заявил, что Турция не выполняет сочинский меморандум

Вчера, 20:50
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем . Архивное фото
ДАМАСК, 19 июн - РИА Новости. Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что меморандум о демилитаризованной зоне в провинции Идлиб не выполняется Турцией, но пока действует.
"Не могу сказать, что сочинское соглашение разрушилось, могу сказать, что оно не выполняется турецкой стороной", - сказал Муаллем в интервью телеканалу al-Mayadeen в Пекине, где он находится с официальным визитом.
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По словам министра, политическое урегулирование в САР не прекращалось.
Он отметил, что теперь террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* доминирует над другими группировками в Идлибе. Министр подчеркнул, что сирийская армия выполняет свои задачи в Идлибе - на территории Сирии.
В Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.
На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находится около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииВалид МуаллемМИД СирииТурцияСирияВ мире
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