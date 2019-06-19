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РИА Новости

РЖД опровергли информацию о сбое в продаже билетов через сайт

Вчера, 20:49
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры получают билеты в электронную очередь на Ленинградском вокзале
Пассажиры получают билеты в электронную очередь на Ленинградском вокзале
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. РЖД не имеют сбоев в продаже билетов через сайт на поезда дальнего следования, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее СМИ сообщили о проблемах с покупкой билетов через сайт РЖД.
"Сбоев не зафиксировано. Статистика продаж соответствует стандартному потоку и объёму", - сообщили в пресс-службе в среду.
РЖД впервые стали продавать билеты на поезда через интернет в мае 2007 года. Доля электронных билетов в 2018 году уже составляет более 51% от общего количества проданных мест.
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