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РИА Новости

Глава ДНР призвал мировое сообщество отреагировать на обстрелы силовиков

Вчера, 20:44
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал мировое сообщество жестко отреагировать на обстрелы силовиков территории ДНР.
Ранее военное ведомство ДНР и представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляли об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
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"Мы призываем мировое сообщество к жесткой и безапелляционной реакции на обстрелы наших территорий", - говорится в сообщении, распространенном на официальном сайте главы ДНР.
По его словам, отмечено обострение ситуации на всей линии соприкосновения. Обстрелы со стороны украинских силовиков ведутся с использованием минометов и артиллерии, а целями становятся объекты гражданской инфраструктуры.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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