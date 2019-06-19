Глава ДНР призвал мировое сообщество отреагировать на обстрелы силовиков

ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал мировое сообщество жестко отреагировать на обстрелы силовиков территории ДНР.
Ранее военное ведомство ДНР и представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляли об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
"Мы призываем мировое сообщество к жесткой и безапелляционной реакции на обстрелы наших территорий", - говорится в сообщении, распространенном на официальном сайте главы ДНР.
По его словам, отмечено обострение ситуации на всей линии соприкосновения. Обстрелы со стороны украинских силовиков ведутся с использованием минометов и артиллерии, а целями становятся объекты гражданской инфраструктуры.