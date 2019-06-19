Рябков рассказал о подготовке заседания совместной комиссии по СВПД в Вене

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дата встречи комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) пока не согласована, сказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Пока ещё не согласовали, это (проведение 28 июня в Вене - ред.) - один из вариантов. Пока ещё дата не согласована окончательно, это возможно. Но окончательного решения нет", - сказал он.