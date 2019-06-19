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РИА Новости

Рябков рассказал о подготовке заседания совместной комиссии по СВПД в Вене

Вчера, 20:40
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков . Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дата встречи комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) пока не согласована, сказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Пока ещё не согласовали, это (проведение 28 июня в Вене - ред.) - один из вариантов. Пока ещё дата не согласована окончательно, это возможно. Но окончательного решения нет", - сказал он.
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Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что встреча совместной комиссии по СВПД при участии заместителей министров иностранных дел состоится в Вене 28 июня.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей РябковВенаРоссияВ мире
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