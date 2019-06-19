Площадь пожара в Астраханской области возросла до 200 "квадратов"

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Площадь пала сухой растительности в Приволжском районе Астраханской области увеличилась до одного гектара, а площадь пожара на десяти нежилых строениях после перехода огня - до 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"По уточненным данным, площадь пала сухой растительности составляет один гектар. Произошел переход огня на 10 строений - один дачный дом и девять хозяйственных построек - на общей площади 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.