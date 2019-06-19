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РИА Новости

Площадь пожара в Астраханской области возросла до 200 "квадратов"

Вчера, 20:19
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Площадь пала сухой растительности в Приволжском районе Астраханской области увеличилась до одного гектара, а площадь пожара на десяти нежилых строениях после перехода огня - до 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По уточненным данным, площадь пала сухой растительности составляет один гектар. Произошел переход огня на 10 строений - один дачный дом и девять хозяйственных построек - на общей площади 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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Ранее сообщалось, что десять нежилых строений загорелись в Астраханской области от горящей сухой растительности, на ЧП направлен пожарный поезд. По предварительным данным, пострадавших нет.
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